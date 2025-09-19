الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لايلز يندفع بقوة ليحرز ذهبية 200 متر للمرة الرابعة على التوالي

منذ ساعتين
نواه لايلز

نواه لايلز

A A A
طباعة المقال

حقق نواه لايلز ذهبية سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى للمرة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة، بعد أن قدم واحدة من اندفاعاته المعهودة نحو خط النهاية ليفوز في 19.52 ثانية، متفوقا على مواطنه ووصيف البطل المتكرر كيني بيدناريك الذي أحرز الفضية في 19.58 ثانية.

ورفع لايلز، الذي حل ثالثا في دفاعه عن لقب سباق 100 متر يوم الأحد، أربعة أصابع لأعلى بعد عبور خط النهاية، إذ عادل بذلك رقم أسطورة جاميكا يوسين بولت الذي فاز بأربع ذهبيات متتالية من 2009 إلى 2015.

وبينما كان لايلز يحتفل، وهو يظهر بتسريحة شعر جديدة ملفتة، بدا بيدناريك محبطا إذ اكتفى بالمركز الثاني وأصبح الآن يمتلك فضيتين عالميتين وفضيتين أولمبيتين في هذا السباق.

وحصل برايان ليفيل على الميدالية البرونزية مسجلا أفضل زمن شخصي له بلغ 19.64 ثانية، ومتفوقا على البطل الأولمبي ليتزيلي تيبوجو.

وحصد ليفيل بذلك أول ميدالية لجاميكا في السباق منذ أن حقق بولت ثنائية العدو في عام 2015.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بيدرو بيتشاردو
بيشاردو يحرز ذهبية الوثب الثلاثي بطولة العالم عبر المحاولة الأخيرة
ميليسا جيفرسون-وودن
جيفرسون-وودن تفوز بسباق 200 متر لتكمل ثنائية سباقات السرعة في طوكيو
فيمكه بول
المتألقة بول تحتفظ بلقب سباق 400 متر حواجز في بطولة العالم

الأكثر قراءة

يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟