لبنان حقق فوزاً كبيراً على بنغلادش.. و"هاتريك" لمعتوق في ختام التصفيات الآسيوية

ختم “منتخب الأرز” من استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الاميركية وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 بالسعودية، بالفوز على بنغلادش 4 – 0 (الشوط الاول 2 – 0)، محققاً فوزاً أول في مباراته الاخيرة في المجموعة التاسعة، بعد خسارتين أمام أوستراليا وثلاثة تعادلات اثنان منها مع فلسطين سلبا وبنغلادش ايجابا 1 – 1.

وافتتح الكابتن حسن معتوق الذي خاض مباراته الاخيرة مع المنتخب (الرقم 123) التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة، بعد “بنالتي” اثر خطأ ضد قاسم الزين.

وسجل معتوق اصابته ال24، بكرة الى الزاوية اليمنى للحارس البنغالي الذي جنح يسارا.

وأضاف نادر مطر الاصابة الثانية في الدقيقة 45 + 2 بكرة سددها من داخل المنطقة في سقف المرمى.

وسجّل معتوق إصابته الثانية وال25 الدولية في الدقيقة 47 الثانية من الشوط الثاني بكرة ارضية سددها من مشارف الصندوق الى الشباك البنغالية.

وحقق معتوق “الهاتريك” في الدقيقة 60 مسجلا اصابته الثالثة والرابعة للبنان وال26 مع المنتخب بكرة في سقف المرمى البنغالي في الدقيقة ليخرج بعدها من الميدان مسلما شارك القيادة الى محمد حيدر.

وقد أخفق المنتخب في بلوغ الدور الرابع الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الا انه سيتابع تصفيات الملحق الى كأس آسيا.