لتلقي العلاج من إصابة في الكاحل.. كين مهاجم بايرن سينضم إلى معسكر إنجلترا

أفاد نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إن المهاجم هاري كين عاد إلى إنجلترا للانضمام إلى منتخب بلاده حيث سيتلقى العلاج من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال الفوز 5-2 على دارمشتاد.

وخرج كين، الذي سجل هدفه رقم 31 في الدوري وهو رقم قياسي ليحقق أفضل موسم افتتاحي للاعب ينتقل للعب في دوري الدرجة الأولى الألماني على الإطلاق، مصابا من الملعب في انتصار أمس السبت بعد اصطدامه بالقائم وتعلق قدمه بالشباك الجانبية.

وقال النادي “سيكون بوسع المهاجم السفر للمشاركة مع منتخب إنجلترا وسيعالج من قبل الأطباء هناك، بالتشاور الوثيق مع الإدارة الطبية في نادي بايرن ميونيخ”.

وتلعب إنجلترا مباراتين وديتين ضد البرازيل وبلجيكا على استاد ويمبلي في فترة التوقف الدولية المقبلة استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق في يونيو حزيران. وكين هو الهداف التاريخي لإنجلترا برصيد 62 هدفا.