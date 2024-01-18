لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة ماينتس وأونيون برلين بالدوري الألماني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس تأجيل مباراة بين ماينتس وأونيون برلين كانت مقررة غدا الجمعة لسوء الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المنخفضة التي ستؤثر على الجماهير.

وهذه هي المباراة الثانية لفريق أونيون برلين التي يتم تأجيلها هذا الموسم بعد تأجيل مواجهة أمام بايرن ميونيخ في ديسمبر\كانون الأول الماضي بسبب الثلوج الكثيفة وإعادة جدولتها إلى 24 يناير.

وقالت رابطة الدوري الألماني “تأجلت مباراة ماينتس ضد أونيون بسبب الثلوج التي غطت الأجزاء السفلية من المدرجات وكذلك الممرات المؤدية لمقاعد المشجعين”.

وأضافت أن موعدا جديدا للمباراة سيتم تحديده قريبا.

ويحتل ماينتس المركز 16 متأخرا بثلاث نقاط عن أونيون برلين صاحب المركز 15.