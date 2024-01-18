الخميس 6 رجب 1445 ﻫ - 18 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة ماينتس وأونيون برلين بالدوري الألماني

منذ ساعة واحدة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس تأجيل مباراة بين ماينتس وأونيون برلين كانت مقررة غدا الجمعة لسوء الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المنخفضة التي ستؤثر على الجماهير.

وهذه هي المباراة الثانية لفريق أونيون برلين التي يتم تأجيلها هذا الموسم بعد تأجيل مواجهة أمام بايرن ميونيخ في ديسمبر\كانون الأول الماضي بسبب الثلوج الكثيفة وإعادة جدولتها إلى 24 يناير.

وقالت رابطة الدوري الألماني “تأجلت مباراة ماينتس ضد أونيون بسبب الثلوج التي غطت الأجزاء السفلية من المدرجات وكذلك الممرات المؤدية لمقاعد المشجعين”.

وأضافت أن موعدا جديدا للمباراة سيتم تحديده قريبا.

ويحتل ماينتس المركز 16 متأخرا بثلاث نقاط عن أونيون برلين صاحب المركز 15.

    المزيد من رياضة

    إيلينا ريباكينا
    ريباكينا المصنفة الثالثة تخرج من أستراليا المفتوحة
    أرينا سبالينكا
    سبالينكا تتخطى فروفيرتوفا وتتأهل للدور الثالث في أستراليا المفتوحة
    رياضة التنس - تعبيرية
    دي مينو أمامه المزيد ليظهره في أستراليا المفتوحة للتنس

    الأكثر قراءة

    من غزة (أرشيفية- أسوشييتد برس)
    غزة تحت النار
    صحف عالمية: نتنياهو قد يجر إسرائيل والمنطقة إلى حرب شاملة
    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    والدة جندي أسير في غزة تكشف المفاجأة.. هكذا قتل الجيش الإسرائيلي ولدي!
    هل انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الخيانة ؟