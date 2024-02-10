لعدم مشاركة "ميسي" في مباراة هونج كونج... الصين تُلغي مباراة الأرجنتين وساحل العاج

ألغى أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم (اليوم السبت 10 فبراير/شباط 2024)، مباراة الأرجنتين الودية أمام ساحل العاج التي كان من المقرر إقامتها في بكين في مارس آذار، عقب رد فعل قوي على عدم مشاركة ليونيل ميسي في مباراة في هونج كونج.

وجاء إعلان بكين بعد يوم واحد من إلغاء السلطات الرياضية في هانجتشو مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا بعد أن تسبب فشل ميسي في اللعب مع إنتر ميامي في هونج كونج يوم الأحد الماضي في غضب كبير بين المشجعين.

وقال الاتحاد الصيني في بيان لوسائل الإعلام المحلية “بكين لا تخطط في الوقت الحالي لتنظيم المباراة التي كان من المقرر أن يشارك فيها ليونيل ميسي”.

وظهر ميسي، الذي لم يلعب في المباراة الودية في هونج كونج بسبب تعرضه لإصابة، كبديل في الشوط الثاني يوم الأربعاء الماضي في مباراة إنتر ميامي الودية ضد فيسل كوبي في طوكيو.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا، منظمة مباراة هونج كونج الودية، عن استرداد 50 في المئة من قيمة التذاكر، والتي تصل تكلفة التذكرة الواحدة منها لما يقرب من خمسة آلاف دولار هونج كونج (639 دولارا أمريكيا)، بعد انتقادات من حكومة هونج كونج.