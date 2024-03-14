لـ5 سنوات متتالية.. الفيفا يعلن تنظيم قطر لكأس العالم للناشئين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس14آذار/مارس الجاري، إقامة كأس العالم تحت 17 عاما سنويا بدلا من إقامتها كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة اعتبارا من 2025.

وأوضح الفيفا أن كأس العالم تحت 17 ستشهد توسعا لتشمل 48 منتخبا، كما هو الحال في النسخ المقبلة من كأس العالم للكبار.

كذلك ستقام كاس العالم تحت 17 عاما للسيدات سنويا اعتبارا من 2025 وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخبا حتى عام 2029، علما بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخبا فقط.

وذكر الفيفا “جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها”.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2023 وقد توجت ألمانيا بلقبها للمرة الأولى، بينما أحرزت إسبانيا لقب بطولة السيدات في 2022.

واستضافة قطر كأس العالم 2022 للكبار في فصل الشتاء كما يشارك المغرب في استضافة نسخة 2030 من البطولة.

وأعلن الفيفا أيضا رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال اجتماع مجلس الفيفا “عبر حوكمته المالية القوية، فإن الفيفا بصدد تجاوز الميزانية المستهدفة للدورة ما بين 2023 و2026 وهي 11 مليار دولار”.

وطالب إنفانتينو أيضا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية، وقد دعا في فبراير شباط الماضي بمعاقبة أي فريق يقوم مشجعوه بتصرف عنصري، باعتباره خاسرا للمباراة.

وقال إنفانتينو “مؤتمر الفيفا رقم 74 سيشكل علامة فارقة في جهود الاتحاد في مكافحة العنصرية من خلال فرض إجراءات جديدة وأكثر صرامة تطبق حول العالم بالتعاون مع كل الاتحادات الوطنية والقارية الأعضاء لدينا”.