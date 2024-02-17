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لفيركوزن يفوز على هايدنهايم (2-1) بالدوري الألماني

منذ 39 دقيقة
نادي باير ليفركوزن

نادي باير ليفركوزن

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‬سجل باير ليفركوزن هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على هايدنهايم ويبتعد مؤقتا بفارق ثماني نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، ليعادل الرقم القياسي الألماني بوصوله إلى 32 مباراة دون هزيمة في كافة المسابقات.

ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ الذي سيواجه بوخوم غدا الأحد.

افتتح جيريمي فريمبونج التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة عرضية منخفضة من المغربي أمين عدلي من داخل منطقة الجزاء لتغير اتجاهها قليلا وتسكن الشباك.

وسدد فلوريان فيرتز في العارضة في الدقيقة 77 لكنه صنع الهدف الثاني لفريقه بعدها بثلاث دقائق لأمين عدلي الذي سدد من وضع انفراد.

وقلص تيم كليندينست الفارق في الدقيقة 86 بضربة رأس قوية سكنت الشباك من مدى قريب.

ولم يخسر فريق المدرب ألونسو أي مباراة حتى الآن هذا الموسم – سواء محليا أو أوروبيا – ليعادل الرقم القياسي لبايرن ميونيخ الذي خاض 32 مباراة دون هزيمة منذ عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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