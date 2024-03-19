للمرة الأولى.. استدعاء "ماينو" لاعب يونايتد لتشكيلة المنتخب الإنكليزي

قال المنتخب الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024، إنه تم استدعاء كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، للمرة الأولى إلى تشكيلة المنتخب الوطني قبل مباراتيه الوديتين المقبلتين وذلك بعد العروض الجيدة للاعب مع ناديه.

واستدعي ماينو (18 عاما) ضمن التشكيلة التي اختارها المدرب جاريث ساوثجيت للمباراتين أمام البرازيل، على استاد ويمبلي في 23 مارس آذار الجاري، وبلجيكا يوم 26 من الشهر نفسه.

وصعد ماينو من قطاعات الناشئين في يونايتد وشارك في 14 مباراة مع الفريق الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.