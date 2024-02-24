للمرة الاولى.. منتخب إسبانيا النسائي يتأهل للألعاب الأولمبية

تأهل المنتخب النسائي الإسباني لكرة القدم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لأول مرة بعد فوزه 3-صفر على نظيره الهولندي في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية للكرة النسائية الليلة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض وأبطال العالم بهدفين دون رد حملا توقيع جيني إيرموسو وأيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية بينما أضافت أونا باتل الهدف الثالث في الدقيقة 77 أمام جمهور قياسي على مستوى مباريات المنتخب النسائي الإسباني وهو 21856 مشجعا في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

وفي مباراة قبل النهائي الأخرى فازت فرنسا مستضيفة الألعاب الأولمبية على أرضها 2-1 على ألمانيا لتضرب موعدا في مباراة اللقب مع إسبانيا.

وستلتقي ألمانيا وهولندا في مباراة تحديد المركز الثالث في الدوري النسائي الأوروبي الأربعاء المقبل وسيضمن الفائز منهما المنافسة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس إلى جانب إسبانيا.