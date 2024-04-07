للمرة الثالثة على التوالي.. فرستابن سائق رد بول يفوز بجائزة اليابان الكبرى للفومولا 1

عاد بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول للانتصارات بفوزه اليوم الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي، انطلاقا من المركز الأول وهيمن مع زميله المكسيكي سيرجيو بيريز على المركزين الأول والثاني في حلبة سوزوكا اليوم.

ولأول مرة منذ 2022 انسحب فرستابن من أحد السباقات عندما خرج من سباق أستراليا في ملبورن الشهر الماضي (الجولة الثالثة) لتتوقف مسيرة انتصاراته في تسعة سباقات متتالية لكنه اليوم لم يتعرض لأي مشكلات فنية وحقق فوزه الثالث في أربعة سباقات أقيمت في الموسم الحالي حتى الآن.

واستخدم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الفائز بسباق أستراليا قبل أسبوعين إطارات جديدة في المراحل الأخيرة من سباق اليوم وتقدم على زميله في الفريق شارل لوكلير القادم من موناكو ليحتل المركز الثالث.

وانسحب أليكس ألبون سائق وليامز ودانييل ريكاردو سائق أر.بي من السباق بعد حادث اصطدام وقع بينهما في اللفة الأولى.

ولم يصب السائقان بسوء في الحادث.