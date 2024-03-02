للمرة الـ 16..نادي "نيو سينتس" يُحقق لقب الدوري الويلزي لكرة القدم

حقق نيو سينتس لقب الدوري الويلزي الممتاز لكرة القدم للمرة 16 ليعزز رقمه القياسي بفوزه 4-صفر على كارديف مت بملعب بارك هول اليوم السبت.

ويعتلي سينتس الصدارة بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه ليضمن الفوز قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

ولم يخسر الفريق في آخر 39 مباراة ولديه سلسلة من الانتصارات المتتالية بواقع 24 فوزا.

وقال المدرب كريج هاريسون “رغم أن اليوم هو يوم الاحتفال فإن الموسم لا يزال طويلا. مع تبقي بطولتين للفوز بهما لن نعول على ما فعلناه”.

وأضاف المدرب الذي يعد فريقه على بعد أربع مباريات من تحطيم رقمه القياسي المتعلق بالانتصارات المتتالية “نريد إنهاء الموسم مع الحفاظ على سجلنا الخالي من الهزائم وأن نصبح أيضا أول فريق ويلزي يفوز بالرباعية”.

وبلغ سينتس، الذي فاز بكأس رابطة الأندية في ويلز هذا الموسم، الدور قبل النهائي لكأس ويلز. ويطمح الفريق لأن يكون أول فريق ويلزي يفوز بكأس التحدي الاسكتلندي إذ يواجه ايردريونيانس في النهائي وهو ما يجعل الفريق يقترب من تحقيق رباعية من الألقاب لا سابق لها.