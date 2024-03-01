للمرة 13 على التوالي.. ويزاردز يخسر في دوري السلة الأمريكي

خسر يزاردز في دوري السلة الأمريكي للمرة 13 على التوالي.

فقد أحرز أنطوني ديفيز 40 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة بينما أضاف زميله ليبرون جيمس 31 نقطة وقادا فريقهما لوس أنجليس ليكرز للفوز بعد وقت إضافي على ضيفه واشنطن ويزاردز 134-131 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأسهم دانجيلو راسل في فوز صاحب الأرض بإحراز 22 نقطة كما أحرز زميله أوستن ريفز 12 نقطة ليواصل ليكرز تألقه بعد انتصاره السابق الأربعاء الماضي على لوس أنجليس كليبرز بعد أن عوض تأخره بفارق 21 نقطة في الربع الأخير.

وقدم جيمس تسع تمريرات حاسمة لزملائه أيضا وحاليا أصبح على بعد تسع نقاط فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يسجل 40 ألف نقطة.

وأحرز جوردان بول 34 نقطة لويزاردز منها 20 نقطة في النصف الأول لكن فريقه رغم ذلك خسر للمرة 13 على التوالي وللمرة 19 في آخر 21 مباراة خاضها.

وفي مواجهة أخرى فاز دنفر ناجتس على ضيفه ميامي هيت 103-97 بفضل 30 نقطة من لاعبه مايكل بورتر الذي سيطر أيضا على 11 كرة مرتدة إضافة إلى 18 نقطة من نيكولا يوكيتش الذي قدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه وسيطر على 11 كرة مرتدة.

وخاض ناجتس النصف الثاني من المباراة بدون نجمه جمال موراي نتيجة إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن.

وأوقفت الهزيمة مسيرة انتصارات هيت التي استمرت في خمس مباريات متتالية.

وكان بام أديبايو أفضل مسجلي هيت برصيد 22 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة بينما أحرز زميله جيمي باتلر 21 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز جولدن ستيت وريورز خارج ملعبه على نيويورك نيكس 110-99 وفاز فينكس صنز على ضيفه هيوستون روكتس 110-105.

وفاز ميلووكي باكس على تشارلوت هورنتس 111-99 في ملعب الأخير.