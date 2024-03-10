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لمذا استُبعد صلاح من منتخب مصر؟

منذ 44 دقيقة

محمد صلاح

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كشف مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، الأحد، أسباب خروج نجم ليفربول محمد صلاح من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الجاري. وأعلن المدير الفني للفراعنة حسام حسن قائمة منتخب مصر للتجمع الأول تحت قيادته، في مارس الجاري، والتي شهدت استبعاد القائد محمد صلاح.

قال حسن خلال مؤتمر صحفي: “الاستبعاد جاء بناء على طلب صلاح وطلب ناديه لأنه يرى من الأفضل عدم وجوده بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة”.

وأضاف: “حدث تواصل بين النادي واتحاد الكرة، ولا يمكن ضم أحد بدون رغبة منه”.

ثم تابع: “صلاح قائد المنتخب وقيمته كبيرة جدا ووجوده معنا سيضيف قوة للفريق بكل تأكيد، كنا نتمنى وجوده، لكن لا نريد أن نقف في طريقه للعودة بشكل تدريجي للعب مع ناديه، هذه هي الصورة الكاملة”.

وجاء الإستبعاد بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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