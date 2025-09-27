لمسة جريمالدو تساعد ليفركوزن في الفوز 2-1 على سانت باولي

احتاج باير ليفركوزن إلى اللمسة السحرية لأليخاندرو جريمالدو الذي صنع هدفين لإدموند تابسوبا وإرنست بوكو قادا الفريق للفوز 2-1 على سانت باولي اليوم السبت والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأرسل الدولي الإسباني جريمالدو الكرة إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة، واستغل تابسوبا إبعادا خاطئا للكرة ليسددها من مسافة قريبة مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 25.

ويواجه ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية عام 2024 ووصيف بطل الموسم الماضي، صعوبة في الحفاظ على مستواه تحت قيادة المدرب الجديد كاسبر يولماند الذي يطلب المزيد من الوقت.

وتعادل سانت باولي عن طريق هاوكه فال بعدها بسبع دقائق، لكن جريمالدو قدم تمريرة حاسمة في الوقت المناسب لبوكو البالغ من العمر 21 عاما في الدقيقة 58، وسدد الهولندي الكرة في مرمى الحارس نيكولا فاسيل ليعيد التقدم لليفركوزن.

وحافظ ليفركوزن، الذي يواجه إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، على تقدمه لينتزع النقاط الثلاث ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم خارج ملعبه في الدوري للمباراة 36.

وصعد ليفركوزن إلى المركز الرابع برصيد ثماني نقاط وبفارق سبع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب.