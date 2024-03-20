لهذا السبب.. نوير يغيب عن المنتخب الألماني أمام فرنسا وهولندا

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير سيغيب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني بعد أن تعرض لشد عضلي في العضلة الضامة اليسرى خلال التدريبات مع المنتخب.

ولم يعلن بايرن أو المنتخب عن جدول زمني لعودة نوير (37 عاما) إلى الملاعب.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الفرنسي في ليون يوم 23 مارس أذار الجاري ثم يستضيف نظيره الهولندي في فرانكفورت في 26 من الشهر نفسه.

ويستضيف بايرن ميونيخ، الذي يتأخر بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري، غريمه التقليدي بروسيا دورتموند يوم 30 مارس قبل أن يحل ضيفا على هايدنهايم في السادس من أبريل نيسان.

وبعدها يحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل.