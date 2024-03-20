الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذا السبب.. نوير يغيب عن المنتخب الألماني أمام فرنسا وهولندا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 20 - مارس - 2024 7:40 مساءً
A A A
طباعة المقال

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن حارس مرماه وقائده مانويل نوير سيغيب عن المباراتين الوديتين للمنتخب الألماني بعد أن تعرض لشد عضلي في العضلة الضامة اليسرى خلال التدريبات مع المنتخب.

ولم يعلن بايرن أو المنتخب عن جدول زمني لعودة نوير (37 عاما) إلى الملاعب.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الفرنسي في ليون يوم 23 مارس أذار الجاري ثم يستضيف نظيره الهولندي في فرانكفورت في 26 من الشهر نفسه.

ويستضيف بايرن ميونيخ، الذي يتأخر بفارق عشر نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري، غريمه التقليدي بروسيا دورتموند يوم 30 مارس قبل أن يحل ضيفا على هايدنهايم في السادس من أبريل نيسان.

وبعدها يحل بايرن ضيفا على أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ريتشارد هيوز
ليفربول يعين مديرا رياضيا جديدا.. من هو؟
تيبو كورتوا
ريال مدريد: عملية "تيبو كورتوا" تكلّلت بالنجاح
البرازيلي داني ألفيس
محكمة إسبانية: مليون يورو للإفراج عن داني ألفيس

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن
عناصر من حزب الله
الجيش الإسرائيلي: حزب الله رفض دعوتنا للسلام!