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لوبيز يتفرغ رسمياً لتدريب قطر حتى 2026

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2024 10:09 صباحًا
المدرب الإسباني ماركيز لوبيز يوقع مع المنتخب القطري

المدرب الإسباني ماركيز لوبيز يوقع مع المنتخب القطري

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أن المدرب الإسباني ماركيز لوبيز أصبح رسميا مدربا متفرغا للمنتخب الوطني الأول للبلاد بطل آسيا حتى 2026 وأن الطرفين وقعا عقدا بذلك.

وكان لوبيز مدرب نادي الوكرة القطري السابق تولى قيادة المنتخب القطري بصورة مؤقتة في ديسمبر\كانون الأول الماضي بعد رحيل سلفه كارلوس كيروش وقاد الفريق للفوز بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد الانتصار على المنتخب الأردني في المباراة النهائية.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان “يعبر الاتحاد القطري لكرة القدم عن امتنانه وتقديره لنادي الوكرة الرياضي على تعاونه وموافقته على تسهيل تعيين المدرب ماركيز لوبيز مدربا للمنتخب الوطني.”

وستكون مباراة لوبيز المقبلة على رأس الجهاز الفني لقطر في مواجهة المنتخب الكويتي في 21 مارس\آذار المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يسبق لقطر التأهل لكأس العالم من خلال التصفيات لكنها شاركت في البطولة لأول مرة في 2022 عندما استضافت الحدث الرياضي الكبير.

وفي التصفيات الآسيوية يتصدر بطل آسيا مجموعته التي تضم أيضا منتخبي الهند وأفغانستان بست نقاط من أول مباراتين. ويتقدم صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية.

    المصدر :
  • رويترز

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