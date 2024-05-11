لودوجورتس يفوز على تشسكا ويحقق لقبه 13 في الدوري البلغاري

حسم لودوجورتس لقب الدوري البلغاري لكرة القدم للمرة 13 تواليا بعد فوزه على ضيفه تشسكا صوفيا 3-1 اليوم السبت ليواصل أطول سلسلة حالية من الهيمنة محليا في كرة القدم الأوروبية.

ويتصدر لودوجورتس الترتيب برصيد 79 نقطة من 32 مباراة ليزيد الفارق إلى 13 نقطة مع تشسكا صوفيا صاحب المركز الثاني قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وعادل لودوجورتس الرقم القياسي المسجل باسم روزنبورج وباتي بوريسوف، اللذين فازا أيضا بالدوري 13 مرة بين عامي 1992-2004 و2006-2018 على الترتيب.

وحقق فريقا سكونتو من لاتفيا ولينكولن من جبل طارق 14 لقبا متتاليا للدوري.

وضع المهاجم كوادو دوا لودوجورتس في المقدمة بعد أقل من دقيقتين من المباراة قبل أن يتعادل فرناندو كارانجا لاعب تشسكا في الدقيقة 34.

واستعاد أنطون نيديالكوف التقدم لأصحاب الضيافة في بداية الشوط الثاني وحسم دوا الفوز قبل مرور ساعة من ركلة جزاء.