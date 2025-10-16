لوزان: إقامة مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم في الولايات المتحدة

قال رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم إن قرار رابطة الدوري الإسباني بإقامة مباراة في ميامي في وقت لاحق من هذا العام يصب في مصلحة اللعبة ويأتي مكافأة للمشجعين الدوليين الذين يدفعون لمشاهدة الدوري من بعيد.

ووافق الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على إقامة مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في الدوري الإيطالي خارج البلاد، حيث ستقام مباراة بين برشلونة وفياريال في ميامي، بينما سيقام لقاء ميلان مع كومو في بيرث بأستراليا.

وستكون مباراة الدوري الإسباني، المقرر إقامتها في 20 ديسمبر كانون الأول على ملعب هارد روك، هي المرة الأولى التي ستقام فيها مباراة رسمية بإحدى مسابقات الدوري الأوروبية خارج البلاد.

وقال لوزان في مؤتمر عالمي لكرة القدم في مدريد أمس الأربعاء “إنها مكافأة للمشجعين الذين يتابعون الدوري عبر الشاشات في آسيا أو أمريكا ويدفعون رسوما لمشاهدة جميع مباريات الدوري الإسباني.

“إنها لفتة طيبة بالنسبة لهم. يصب هذا القرار في مصلحة كرة القدم ويروج للدوري الإسباني في جميع أنحاء العالم. ستفعلها إيطاليا أيضا بإقامة مباراة بالدوري الإيطالي في أستراليا”.