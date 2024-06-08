"لوكاكو" يقود بلجيكا للفوز وديا على لوكسمبورغ استعدادا لبطولة أوروبا

‬عزز روميلو لوكاكو سجله التهديفي القياسي مع بلجيكا بثنائية في الفوز 3-صفر على لوكسمبورغ في بروكسل وديا اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، في ختام الاستعدادات لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني من مسافة قريبة مستغلا تمريرة جيريمي دوكو ليصل إلى هدفه الدولي 85.

وأضاف لياندرو تروسار الهدف الثالث قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبدأت بلجيكا، مدججة بكامل ترسانتها، المباراة بقوة لكن دفاع لوكسمبورج حرم كيفن دي بروين ولوكاكو من التسجيل مبكرا.

كما سنحت فرصة لتروسار بينما كان دوكو مصدر إزعاج للفريق الضيف الذي حافظ على نظافة شباكه إلى أن حصل لوكاكو على ركلة جزاء، بعدما تعرض لعرقلة داخل المنطقة، سجل منها الهدف الأول.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني مستغلا تمريرة دوكو بعد 57 دقيقة.

وأحرز تروسار الهدف الثالث في الدقيقة 80 بتسديدة قوية مستغلا تمريرة طولية من فاوت فايس.

وكان من الممكن أن يحقق منتخب بلجيكا فوزا أكبر لولا تألق الحارس أنتوني موريس الذي تصدى ببراعة لعدة فرص بعدما غاب عن زفاف أخيه ليلعب المباراة.

واضطر الظهير البلجيكي توماس مونييه للخروج من الملعب بعد 18 دقيقة بسبب مشكلة على ما يبدو في الفخذ ليثير تساؤلات بشأن جاهزيته للبطولة.

وكانت بلجيكا قد فازت 2-صفر على الجبل الأسود في المباراة الودية الأولى يوم الأربعاء. ويحظى لاعبو بلجيكا براحة لبضعة أيام قبل السفر إلى ألمانيا حيث يستهلون مشوارهم في البطولة أمام سلوفينيا في 17 يونيو حزيران.