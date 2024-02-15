لوكاكو يمنح روما التعادل مع فينوورد

أظهر المهاجم روميلو لوكاكو قدراته ليقود روما للتعادل 1-1 مع فينوورد في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

ومنحت رأسية إيجور بايكساو في نهاية الشوط الأول التقدم للنادي الهولندي لكنه سيواجه الآن مهمة صعبة في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في روما.

وفاز غلطة سراي وسبورتنج لشبونة في اثنتين من المباريات الأربع الأخرى المبكرة في دور خروج المغلوب الأول من المسابقة.

وعدل شاختار دونيتسك الأوكراني تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع أولمبيك مرسيليا في ألمانيا المحايدة.

وحول لوكاكو عرضية ليوناردو سبيناتسولا في الشباك ليدرك التعادل في الدقيقة 67 بعد أن ارتقى بايكساو، من بين أقصر اللاعبين على أرض الملعب، بين دفاع روما ليهز برأسه الشباك ويضع فينوورد في المقدمة قبل الاستراحة.

وكانت هذه المرة الثالثة خلال ثلاثة مواسم التي يواجه فيها فينوورد منافسه روما الذي تغلب عليه 1-صفر في أول نهائي لدوري المؤتمر الأوروبي في تيرانا عام 2022 و4-2 في مجموع المباراتين في دور الثمانية للدوري الأوروبي العام الماضي.

وسجل غلطة سراي هدف الفوز المتأخر عن طريق ماورو إيكاردي ليحقق الفوز 3-2 على سبارتا براج في إسطنبول.

وتقدم العملاق التركي مبكرا عندما سجل كريم دميرباي تسديدة منخفضة في الدقيقة 19 لكن سبارتا أدرك التعادل بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما استغل أنجيلو بريكايدو إبعاد الكرة بشكل سيء ليسددها في الشباك.

واستفاد دريس ميرتنز من كرة اصطدمت بقائد سبارتا لاديسلاف كريتشي وأبدلت اتجاهها لاستعادة تقدم غلطة سراي في الدقيقة 61 قبل طرد مدافعهم فيكتور نيلسون مباشرة.

واستغل سبارتا التفوق العددي وأدرك التعادل في غضون أربع دقائق بضربة رأس من يان كوتشتا.

ومع ذلك، ضمن إيكاردي فوزا مثيرا لأصحاب الأرض وأفضلية طفيفة قبل مباراة العودة الأسبوع المقبل في العاصمة التشيكية.

وحول مدافع يانج بويز أوريلي أميندا الكرة بالخطأ لمرماه ليمنح ضيفه سبورتنج التقدم بعد مرور نصف ساعة. وبعد 10 دقائق أخرى سجل فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء.

وقلص الفريق السويسري الفارق على الفور عن طريق فيليب أوجرينيتش لكنه تأخر 3-1 بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني إذ عزز جونسالو إيناسيو تقدم سبورتنج.

واستضاف شاختار الأوكراني منافسه مرسيليا في هامبورج وتأخر بهدف بيير-إيمريك أوباميانج في الدقيقة 64 لكنه أدرك التعادل بعد أربع دقائق أخرى عندما تابع ميكولا ماتفيينكو كرة ارتدت من حائط مرسيليا من ركلة حرة.

وظن مرسيليا أنه فاز عندما سجل إليمان ندياي في الدقيقة 90 لكن الأوكرانيين أدركوا التعادل مرة أخرى بعد ثلاث دقائق عندما توغل إيجوينالدو داخل المنطقة لينهي عرضية أولكسندر زوبكوف.