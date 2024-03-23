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لوكلير الأسرع في التجارب الأخيرة في سباق أستراليا

منذ ساعتين

شارل لوكلير، سائق فيراري

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تصدر شارل لوكلير، سائق فيراري، التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة أستراليا الكبرى لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم السبت، في دفعة طفيفة قبل التجارب التأهيلية على حلبة ألبرت بارك.

وسجل لوكلير، الذي كان الأسرع أيضا في حصة التجارب الثانية أمس الجمعة، دقيقة واحدة و16:714 ثانية في آخر لفة له حول حلبة الشارع، بفارق 0.02 ثانية عن بطل العالم سائق رد بول ماكس فرستابن.

واحتل كارلوس ساينز زميل لوكلير المركز الأول في وقت مبكر على الإطارات المتوسطة لكنه أنهى السباق في المركز الثالث متقدما على سائق مرسيدس لويس هاميلتون، الذي قدم أفضل ما لديه على الإطارات اللينة بعد معاناته في البداية.

    المصدر :
  • رويترز

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