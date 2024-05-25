لوكلير يتصدر التجارب الحرة الثالثة ويؤكد تفوقه في موناكو

عزز شارل لوكلير سائق فيراري مكانته كأبرز مرشح لنيل مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى في بلاده ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعدما حقق أفضل زمن للفة خلال جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة اليوم السبت.

وحقق لوكلير الذي لم يصعد بعد إلى منصة التتويج في سباق بلاده رغم انطلاقه من المركز الأول مرتين، أفضل زمن للفة إذ سجل دقيقة واحدة و11.369 ثانية متقدما بفارق 0.197 ثانية على ملاحقه ماكس فرستابن سائق رد بول بطل العالم ومتصدر الترتيب العام بفارق كبير.

وكان لوكلير أيضا صاحب أسرع زمن في جولتي التجارب الحرة أمس الجمعة بينما عانى فرستابن في التحكم بالسيارة خاصة عند المطبات، وهي المشاكل التي يبدو أن الفريق تمكن من تحسينها مساء أمس رغم أن سائق رد بول قال إنه كان يضغط إلى أقصى حد.

وقال فرستابن بعد المشاكل التي واجهها في تجارب الجمعة “إنه شيء لم أتوقعه، لكنه بالتأكيد يقترب من أسوأ نتيجة ممكنة حتى الآن وهو أمر صعب للغاية”.

ويطارد السائق الهولندي رقما قياسيا بالانطلاق من المركز الأول للمرة التاسعة على التوالي، والثامنة هذا الموسم، خلال التجارب التأهيلية على حلبة المدينة المتعرجة في وقت لاحق اليوم.

وتعد التجارب التأهيلية حاسمة في موناكو، إذ تشتهر الحلبة بصعوبة التجاوز فيها ويترجم الحصول على مركز أول المنطلقين يوم السبت غالبا إلى فوز بالسباق في اليوم التالي.

وكان لويس هاميلتون سائق مرسيدس، بطل العالم سبع مرات والفائز بسباق موناكو في ثلاث مناسبات، صاحب ثالث أسرع زمن بعدما كان الأول والثاني في تجارب الأمس.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الرابع اليوم بينما حل سيرجيو بيريز زميل فرستابن خامسا لكنه اشتكى من أن سيارته كانت “غير موجودة”.

وكان جورج راسل سائق مرسيدس صاحب سادس أسرع لفة، وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري سابعا، ثم لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثامن.

وواصل يوكي تسونودا سائق فريق آر.بي مستواه القوي مؤخرا وحقق تاسع أفضل زمن للفة، وأكمل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن قائمة العشرة الأوائل.

وظهرت الأعلام الحمراء مبكرا بعدما اصطدم فالتيري بوتاس سائق ساوبر بجدار من الإطارات عند منعطف حمام السباحة وأغلق المسار.