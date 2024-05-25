لوكلير ينطلق من المركز الأول في موناكو وفرستابن يصطدم بالحائط

حرم شارل لوكلير سائق فيراري منافسه ماكس فرستابن من معادلة الرقم القياسي في الانطلاق من المركز الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد لفة مذهلة في التجارب التأهيلية على أرضه في جائزة موناكو الكبرى اليوم السبت.

واصطدم فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات، والذي كان يسعى للانطلاق من المركز الأول للمرة التاسعة على التوالي والثامنة هذ الموسم، بالحائط وسينطلق من المركز السادس فقط.

وانضم أوسكار بياستري سائق مكلارين إلى لوكلير في الصف الأول فيما سينطلق كارلوس ساينز سائق مكلارين ولاندو نوريس سائق مكلارين من الصف الثاني.