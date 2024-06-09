لوك شو يعبر عن رغبته في المشاركة أمام صربيا في بطولة أوروبا 2024

قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد إنه يود المشاركة في مباراة منتخب إنجلترا الأولى في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا أمام صربيا لكنه لا يود المخاطرة بينما يستعيد تدريجيا سابق لياقته وقوته بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وقال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأسبوع الماضي إن قراره بإشراك شو في البطولة بمثابة “مقامرة” لأن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ فبراير شباط الماضي بعد تعرضه لإصابة في العضلات خلال فوز يونايتد 2-1 خارج أرضه على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شو (28 عاما) الذي يلعب ليونايتد منذ عقد كامل إنه شعر بخيبة أمل عندما طرح الجمهور أسئلة حول التزامه تجاه ناديه بعد اختياره في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة أوروبا 2024 عقب خوضه 15 مباراة فقط مع يونايتد الموسم الماضي.

وقال شو في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية “إذا طلب مني المدرب اللعب فلن أرفض مطلقا. لكن لم يكن من المفترض اللعب في مواجهة لوتون… وهذا خطأ الجميع نوعا ما. جزئيا أنا مسؤول عن الخطأ وجزئيا الطاقم الطبي في يونايتد مسؤول.

“لقد تسرعت في العودة ومن ثم تعرضت لإصابة أخرى في عضلات الفخذ الخلفية… فعلت كل شيء من أجل استعادة لياقتي من أجل يونايتد.”

وعن إمكانية مشاركته في مواجهة صربيا في 16 يونيو حزيران الجاري ضمن المجموعة الثالثة قال شو “لست أنا صاحب القرار في ذلك. نحن نقيم الأوضاع بصورة يومية ونتابع مستوى أدائي خلال التدريبات.

“أود المشاركة في المباراة الأولى لكني لا أريد التسرع لأن أمامي فرصة واحدة فقط وسأفقدها إذا تعرضت لأي شيء ولا أريد حدوث هذا.”