لويس أنريكي: مبابي سيعود لخوض مواجهة ريال سوسيداد في ذهاب أبطال أوروبا

أفاد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق، الذي غاب عن مباراة السبت الماضي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، سيعود لخوض مواجهة ريال سوسيداد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي، الذي سجل 30 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم، بديلا خلال الفوز 3-1 على ليل لكنه لم يشارك كإجراء احترازي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل قبلها بثلاثة أيام خلال فوز آخر 3-1 على بريست في كأس فرنسا.

وخاض المهاجم الفرنسي كل المباريات الست لسان جيرمان في دوري الأبطال بالكامل هذا الموسم، ويبدو أن ذلك لن يتغير عند استضافة الفريق الإسباني غدا الأربعاء في مباراة الذهاب.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا “حين يملك فريق لاعبا مثل كيليان مبابي، بالطبع نعرف أنه كلما لعب أكثر كان ذلك أفضل لأننا جميعا نستفيد من ذلك.

“لا يوجد شك في ذلك. كان يمكنه اللعب (يوم السبت) لو كانت تلك مباراة نهائية، لكنها لم تكن كذلك، لم يكن الأمر يستحق المخاطرة. كيليان مبابي متاح تماما مثل باقي اللاعبين الآخرين”.

ويمكن أن يتحمل المدرب إراحة مبابي في الدوري، إذ يتصدر باريس سان جيرمان المسابقة الآن بفارق 11 نقطة عن نيس ولم يخسر في 16 مباراة متتالية لكن في دوري أبطال أوروبا لم تكن الأمور سهلة.

وأنهى باريس سان جيرمان دور المجموعات في المركز الثاني خلف بروسيا دورتموند، وخسر من نيوكاسل يونايتد وميلان. ولم يحقق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بالبطولة، على النقيض تماما من ريال سوسيداد.

وربما يعاني سوسيداد محليا، إذ يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، لكنه تصدر مجموعته في دوري الأبطال والتي ضمت إنتر ميلان الإيطالي، ولم يخسر الفريق على الصعيد الأوروبي هذا الموسم.

وقال لويس إنريكي “ريال سوسيداد لديه دفاع محكم في دوري الأبطال ولا يفقد الكرة بسهولة. علينا الضغط عليهم بشراسة.

“إنه أحد أفضل فرق البطولة ولذلك تأهل في صدارة مجموعته. لقد كان في مجموعة واحدة مع فريق تأهل لنهائي العام الماضي (إنتر ميلان)”.