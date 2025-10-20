لويس إنريكي يدافع عن الحارس شوفالييه قبل مواجهة ليفركوزن

دافع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم الاثنين عن لوكا شوفالييه مؤكدا ثقته في حارس مرماه، وذلك قبل مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانضم شوفالييه (22 عاما) إلى باريس سان جيرمان قادما من ليل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبدأ الموسم في المركز الأساسي متفوقا على الروسي ماتفي سافونوف

وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين قبل اللعب مع ليفركوزن في مرحلة الدوري غدا الثلاثاء في ألمانيا “بالنسبة لي، هو أحد أفضل الخيارات، إن لم يكن الأفضل.

“أظهر شخصية قوية. عندما تكون حارس باريس سان جيرمان، عليك أن تتعلم كيف تتعايش مع الانتقادات. أحب عقلية لوكا والمستوى الذي يقدمه. نحن واثقون جدا من أنه سيكون عنصرا مهما لسنوات قادمة”.

*مغادرة دوناروما

غادر الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي بعد أن ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وقال لويس إنريكي “أعتقد أنكم لا تتذكرون كم سنة انتقدتم جيانلويجي دوناروما. قتلتموه رياضيا لمدة أربع سنوات”.

وحصد باريس سان جيرمان ست نقاط من أول مباراتين له في مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقا.

وأضاف “نبحث عن نفس الشيء الذي سعينا إليه الموسم الماضي وهو الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط في مرحلة الدوري الصعبة للغاية.

“نحن سعداء بالفوز في أول مباراتين، لكن مباراة الغد ستكون اختبارا من نوع مختلف”.

ورحب المدرب الإسباني بعودة عثمان ديمبلي، متجاهلا الحديث عن فوزه بالكرة الذهبية.

وقال “أنتم منشغلون جدا بالكرة الذهبية. إنه عثمان ديمبلي، وليس الكرة الذهبية. نحن سعداء بعودته”.

وعزز الفوز 2-1 في برشلونة هذا الشهر من ثقة الفريق بعد بداية بطيئة للموسم، وصفها لويس إنريكي بأنها كانت “صعبة للغاية”، إذ يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف أولمبيك مرسيليا.