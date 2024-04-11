لويس إنريكي يعبر عن ثقته في تعافي سان جيرمان والفوز على برشلونة

أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على التعافي من الهزيمة التي مني بها أمام برشلونة بنتيجة 2-3 في مباراة الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يعتقد في إمكانية تحقيق الفوز على برشلونة في المباراة القادمة والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

ولا يزال باريس سان جيرمان يبحث عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، وفرط في تقدمه 2-1 نهاية الشوط الثاني أمس الأربعاء أمام برشلونة الذي استغل الفرص التي أتيحت له وحصل على أفضلية ضئيلة في مباراة الإياب في إسبانيا.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي “من الواضح أن كل الهزائم مؤلمة ومزعجة، لكنني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية.

“سنغير الأشياء التي لم تنجح خلال المباراة، علينا دائما أن نقدر ما تعنيه مباراة بهذا الحجم. سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. إنها وجهة نظر إيجابية ونعتقد أننا قادرون على الفوز هناك. ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا. أنا أثق في فريقي”.

ورفض لويس إنريكي التعليق على أداء كيليان مبابي الذي حاصره دفاع برشلونة ولم يكن له تأثير يذكر على المباراة.

وقال المدرب الإسباني، الذي فاز بالثلاثية مع برشلونة في 2015، إن فريقه يستحق الفوز وأن برشلونة ليس بالضرورة المرشح الأوفر حظا حتى إذا كان يلعب على أرضه وبين جماهيره ويملك أفضلية الفوز في باريس.

وقال “سنذهب إلى برشلونة لخوض حرب. لا أرى أبدا المنافس هو المرشح الأوفر حظا. في البطولات عالية المستوى هذا هو الأمر. وسأظل على يقين بأننا سنذهب إلى برشلونة للفوز بالمباراة.

“أكرر. كان بإمكاننا الفوز بهذه المباراة (أمس). (كرة القدم) تدور حول تفاصيل صغيرة ودعونا نأمل أن تسير التفاصيل الصغيرة في صالحنا في مباراة الإياب”.