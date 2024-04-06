لويس هاميلتون: سيارة مرسيدس الحالية الأفضل منذ 3 سنوات

كشف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه يشعر أن سيارته الحالية هي أفضل سيارة حظي بها خلال أكثر من 3 أعوام في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

ويأتي حديث لويس هاميلتون رغم تقديمه أداء متوسطا في التجارب التأهيلية في سباق جائزة اليابان الكبرى اليوم السبت 6 نيسان/أبريل الجاري، التي هيمن عليها المنافس رد بول.

وشعر هاميلتون بالإحباط بسبب مشاكل في السيارة خلال السنوات الأخيرة وانسحب من السباق الأخير في ملبورن بعد عطل في المحرك.

وقال هاميلتون: “كان الفارق هائلا خلال نهاية الأسبوع حتى الآن، فيما يتعلق فقط بمدى الراحة التي شعرت بها في السيارة”.

وأضاف “كانت قيادة السيارة أفضل بكثير في نهاية هذا الأسبوع وخاصة على حلبة مثل هذه حيث تحتاج إلى توازن جيد، وهذا هو أفضل ما شعرت به خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وتأهل هاميلتون للانطلاق من المركز السابع متخلفا عن الهولندي ماكس فرستابن صاحب مركز أول المنطلقين بفارق 0.569 ثانية.

كما تفوق هاميلتون على زميله في الفريق جورج راسل، الذي احتل المركز التاسع، للمرة الأولى هذا الموسم.

وسيرحل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، عن فريق مرسيدس للانضمام إلى فيراري في نهاية الموسم.

وقال هاميلتون إن الفريق سيحتاج إلى تقديم أداء أفضل من أجل منافسة رد بول الذي هيمن على هذه الرياضة في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف البريطاني: “كان من الصعب جدا ضبط الإعدادات بطريقة صحيحة وكان غريبا في كل مرة، بدا الأمر وكأننا لا نستطيع فعل أي شيء في بعض الأماكن”.

وتابع: “الأمور أفضل كثيرا في نهاية هذا الأسبوع، لذا آمل أن يستمر الوضع في السباقات التالية ثم نقوم فقط بتحسين الأداء”.