ليدز يونايتد يبدأ الدوري الإنجليزي بفوز صعب على إيفرتون بهدف نظيف

استهل ليدز يونايتد، العائد هذا الموسم إلى أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره بانتصار ثمين على ضيفه إيفرتون 1-0، في اللقاء الذي جرى الاثنين على ملعب إيلاند رود، ضمن ختام الجولة الافتتاحية للمسابقة.

أصحاب الأرض كانت لهم الأفضلية خلال شوط المباراة الأول، بعدما نجحوا في فرض هيمنتهم على مجريات اللعب، لكنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص على مرمى “التوفيز” لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح ليدز في اقتناص هدف التقدم في الدقيقة 84، عبر البديل الألماني لوكاس نميشا من ركلة جزاء، احتسبها الحكم إثر لمسة يد ضد مدافع إيفرتون وقائده جيمس تاركوفسكي داخل المنطقة، وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي الإنجليزي جاك غريليش، لاعب إيفرتون الجديد على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، لمدة 20 دقيقة كبديل في محاولة لإضفاء الحيوية على الأداء المتواضع لفريقه.

بهذا الفوز، حصد ليدز أول ثلاثة نقاط له في البطولة قبل أن يخرج في الجولة المقبلة لمواجهة أرسنال في ملعب الإمارات يوم السبت المقبل، بينما يبدأ إيفرتون حقبة جديدة بمباراته الأولى على ملعب “هيل ديكينسون” ضد برايتون يوم الأحد.