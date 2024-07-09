ليستر سيتي يتعاقد مع المدافع الإيطالي أوكولي من أتلانتا

أعلن ليستر سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع قلب الدفاع الإيطالي كاليب أوكولي من أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعقد مدته خمس سنوات.

ومثل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فروزينوني، إيطاليا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما العام الماضي.

وقال أوكولي “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة (بالنسبة لي) لاتخاذ خطوة للأمام (وستكون) كبيرة جدا.

“أنا سعيد جدا بالاختيار الذي قمت به، وأنا متحمس جدا للبدء في (اللعب) بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة.