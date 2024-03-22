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ليستر يتخذ إجراءات قانونية ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية

منذ ساعة واحدة
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أعلن ليستر سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه رفع دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إحالته إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة لقواعد الإنفاق.

وقد يواجه ليستر، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، خصم نقاط بعد أن أحالته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى لجنة مستقلة أمس الخميس.

وقال النادي في بيان “اضطر ليستر سيتي اليوم إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية.

“يضغط ليستر لنظر هذه القضية أمام لجنة قانونية مختصة ومستقلة تماما”.

    المصدر :
  • رويترز

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