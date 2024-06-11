ليفاندوفسكي مهاجم بولندا يغيب عن مواجهة هولندا في بطولة أوروبا للإصابة

قال الاتحاد البولندي لكرة القدم الأحد إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب الوطني سيغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في بطولة أوروبا 2024 أمام هولندا يوم الأحد المقبل بعد تعرض لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض مهاجم برشلونة الإسباني (35 عاما) للإصابة خلال فوز بولندا 2-1 على تركيا في مباراة ودية أمس الاثنين 10\5\2024.

وقال منتخب بولندا إنه سيقوم بكل شيء ممكن لضمان قدرة ليفاندوفسكي على اللعب في المباراة الثانية من دور المجموعات أمام النمسا في ألمانيا.

وقال الاتحاد البولندي للعبة في بيان اليوم الثلاثاء “فحصنا ثلاثة لاعبين تعرضوا لإصابات خلال مباراة تركيا.. (المدافع) بافيل دافيدوفيتش يعاني من شد في عضلات الفخذ.

“وفي حالة (المهاجم) كارول شفيدرسكي، أظهرت الفحوصات تعرضه لالتواء في الكاحل دون ضرر كبير.

“ومن المرجح أن يعود اللاعبان إلى التدريبات الجماعية خلال من ثلاثة إلى أربعة أيام بعد خضوعهما للعلاج.

“ليفاندوفسكي تعرض لتمزق في عضلة بالفخذ. ستبعده الإصابة عن خوض المباراة الأولى من البطولة”.

وتفتتح بولندا مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة هولندا في المجموعة الرابعة، ثم تواجه النمسا يوم 21 يونيو حزيران وتختتم دور المجموعات يوم 25 يونيو بمواجهة فرنسا القوية.