ليفاندوفسكي يعلن رغبته بالبقاء في برشلونة الموسم المقبل

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أنه يريد البقاء في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الموسم المقبل،وقال إنه يأمل في المساهمة في تحقيق طموحات فريقه بحصد الألقاب.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة من بايرن ميونيخ عام 2022 مقابل نحو 43 مليون يورو (46.54 مليون دولار) في عقد من المقرر أن ينتهي في يونيو حزيران 2026، ومنذ ذلك الحين ساعد النادي القطالوني على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانية.

وأنهى المهاجم البولندي (35 عاما) موسمه الأول في صدارة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا لكنه سجل 18 هدفا حتى الآن في الموسم الحالي لبرشلونة الذي سيخرج منه بدون ألقاب.

وتزايدت الشكوك حول مستقبل ليفاندوفسكي في النادي منذ أن أعلن المدرب تشابي هرنانديز في البداية رحيله في يناير كانون الثاني الماضي لكنه تراجع عن ذلك الشهر الماضي.

ويعاني برشلونة أيضا من تحديات اقتصادية، إذ أدت فاتورة الأجور المتضخمة ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) إلى زيادة الضغوط المالية هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة موندو ديبورتيفو القطالونية أمس الأربعاء في رده على شائعات رحيله المحتمل عن برشلونة “بالطبع الأمر واضح للغاية لي. أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة وأنا متأكد من أننا سنكون أقوى في الموسم المقبل وسنفوز أيضا بالألقاب.

“أريد دائما الأفضل، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لزملائي في الفريق، وأنا متأكد من أن هذا الفريق سيفوز بالألقاب الموسم المقبل لأنني أرى ما نفعله كل يوم.

“بالنسبة لي هذا هو ما يهم لأن هذا النادي قريب من قلبي وأريد أن أقدم الكثير للفريق والنادي”.

وقال تشابي في وقت سابق من الشهر الحالي “نحن نقدر وجود روبرت في الفريق كثيرا وسنقرر مستقبله في نهاية الموسم”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتوج حديثا باللقب. وسيواجه إشبيلية في مباراته الأخيرة في الموسم يوم الأحد المقبل.