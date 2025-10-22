ليفربول تطلب استضافة بطولة العالم للجمباز 2030

أعلن الاتحاد البريطاني للجمباز الأربعاء أن ليفربول ستقدم طلبا لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني عام 2030 بعد نجاحها في تنظيم نسخة عام 2022.

وفرضت بريطانيا حضورا قويا في الجمباز العالمي، إذ انتزعت ميداليتين على الأقل في كل من الدورات الأولمبية الأربع الماضية، ويقول مسؤولو طلب الاستضافة إن بريطانيا ستواصل تنمية اللعبة.

وقالت سارة باول الرئيسة التنفيذية للاتحاد “حصول أي رياضي على فرصة التنافس أمام جمهور متحمس على أرضه أمر مميز حقا، ونود أن يحظى فريقنا البريطاني بهذا في عام 2030 ضمن استعداداته لأولمبياد برزبين 2032 – لا يمكن أن تكون هناك مدينة أفضل من ليفربول لاستضافة الحدث”.

وأضافت “رأينا من خلال كأس العالم للرجبي للسيدات وبطولة أوروبا لكرة القدم أن استضافة الأحداث الكبرى يمكن أن تقود الشغف وتشكل حافزا لتحقيق تأثير أكبر”.

ويحظى طلب الاستضافة، الذي يتمحور مجددا حول قاعة ليفربول أرينا التي تسع 11 ألف مقعد على ضفاف نهر ميرسي، بدعم من هيئة الرياضة البريطانية بالتعاون مع اتحاد الجمباز البريطاني ومجلس مدينة ليفربول.

وسيتم اتخاذ القرار بشأن البلد المضيف في مايو أيار 2026.

وسبق لبريطانيا استضافة البطولة في 1993 (برمنجهام) و2009 (لندن) و2015 (جلاسجو) وفي 2022.