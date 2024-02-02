الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليفربول: داروين نونيز سيغيب عن مواجهة "أرسنال" الأسبوع المقبل

منذ 23 دقيقة
داروين نونيز

داروين نونيز

A A A
طباعة المقال

أفاد مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يورغن كلوب، اليوم الجمعة 2 فبراير/شباط، أن فريقه ربما يخوض مباراته المقبلة في مواجهة أرسنال اللندني مطلع الأسبوع المقبل بدون مهاجمه داروين نونيز القادم من أوروجواي بسبب الإصابة.

وفاز ليفربول 4-1 على تشيلسي الأربعاء الماضي وشارك نونيز في المباراة حتى نهايتها لكن المدرب الألماني قال إنه غادر أرض الملعب مستخدما حذاء للحماية خوفا من تفاقم الإصابة بعد ذلك.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد المقبل “لا أعرف إن كان داروين جاهزا أم لا لأنه بعد مرور 20 دقيقة داس أحدهم على قدمه وعانى من ألم شديد نتيجة لذلك.

“فقط خلع الحذاء بعد المباراة لأنه لم يكن يريد رؤية القدم قبل ذلك. عرف أن شيئا ما حدث لذا غادر الملعب مرتديا حذاء خاصا.

“لم يحدث كسر والأشعة كانت واضحة. تورم فقط. سنرى هل سيتمكن من وضع قدمه في الحذاء أم لا.”

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فورموﻻ 1.. سباق جائزة اليابان الكبرى مستمر
أمام ناد "إسرائيلي".. جماهير إسبانية تهز الملعب بهتافات فلسطينية
أرماندو بروخا مهاجم تشيلسي
بروخا مهاجم تشيلسي ينضم إلى فولهام معارا حتى نهاية الموسم

الأكثر قراءة

زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
عناصر من جماعة الحوثي
كابلات الإنترنت والاتصالات بالبحر الأحمر في خطر كبير.. هل يفعلها الحوثيون حقاً!؟