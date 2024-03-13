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ليفربول مصدوم من قرار يورغن كلوب

منذ 22 ثانية
يورغن كلوب

يورغن كلوب

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أصر المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على موقفه بشأن الرحيل عن الفريق الإنجليزي نهاية الموسم الجاري.

وأكد كلوب، 56 عاما أن عودة مايكل إدواردز لمنصب المدير التنفيذي، لن تجعله يتراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسئل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، فأجاب “لا، لأنه ليس غبيا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه”.

وأضاف المدرب الألماني في تصريح أوردته عبر وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا “: هذا الأمر لم يكن موضوعا للنقاش بيننا، هل بإمكانكم تخيل أنني غيرت رأيي؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا”.

وتابع كلوب: “سيكون الأمر حينها عندما أعلنت أنني لن أنتقل إلى ناد آخر في إنجلترا، ثم تجدونني في العام المقبل أوقع عقدا مع أحد جيراننا أو أي فريق إنجليزي يبحث عن مدرب”.

وشدد المدرب الألماني: “لا أقول شيئا دون أن أفكر فيه، وهذا يؤكد تقديري الكامل لقيمة هذا النادي العريق، بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال”.

وتابع كلوب: “أتمنى أن يواصل النادي العمل بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أثق في ذلك إذا تأسس نظام قوي مع أشخاص على قدر كبير من المسؤولية، وإدواردز هو الخيار الأفضل”.

واختتم كلوب تصريحاته في هذا الشأن بالقول: “بصراحة، أعتقد أنه الخيار الأفضل، والمناقشات بيننا كانت رائعة”.

ويأتي حديث كلوب، عشية مواجهة الإياب من الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” أمام سبارتا براغ التشيكي، بعدما فاز ذهابا بنتيجة ساحقة 5-1.

ويملك فريق ليفربول فرصة تاريخية للظفر بأربعة ألقاب هذا الموسم بعدما توج بكأس الرابطة الإنجليزية، إذ يخوض معركة قاسية على لقب الدوري المحلي، وسيواجه مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا الأحد، وبات قوسين او ادنى من بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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