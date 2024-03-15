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ليفربول ومسار "سهل" نحو اللقب المفقود

منذ ساعة واحدة
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بعد الانتهاء من قرعة يوروبا ليغ، يبدو أن ليفربول الإنجليزي سيواجه طريقا “ميسرا” نحو نهائي البطولة، التي قد تمثل المباراة الأخيرة ليورغن كلوب مع ليفربول.

ويبدو أن القرعة أنصفت ليفربول ومدربه الألماني، في عامه الأخير قبل الرحيل، حيث وضعته أمام خصوم “متوسطي الصعوبة”.

وجنبت القرعة ليفربول من مواجهة باير ليفركوزن الألماني، الذي يعتبر واحدا من أفضل الفرق الأوروبية هذا العام، كما جنبته مواجهة أي سي ميلان وروما الإيطاليين وويست هام الإنجليزي العنيد.

ما هو مسار ليفربول نحو النهائي؟

ليفربول سيواجه أتالانتا الإيطالي، الذي يقع بالمركز السابع في الدوري، وهو خصم متعب أحيانا، لكنه ليس صعبا أبدا على كتيبة متصدر البريميرليغ.

أما في حال عبور أتالانتا، فسيواجه ليفربول الفائز من بين مرسيليا الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وهما ناديان عريقان، لكنهما “مترنحان” هذا الموسم.

مرسيليا يعاني في الدوري الفرنسي ويقبع في المركز السابع، أما بنفيكا فودع دوري الأبطال بطريقة كارثية قبل أن يتأهل إلى بطولة يوروبا ليغ.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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