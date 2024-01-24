ليفربول يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد تعادله 1-1 مع فولهام

سجل لويس دياز هدفا مبكرا ليقود ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه فولهام في إياب قبل النهائي على استاد كرافن كوتيدج (الأربعاء 24-1-2024).

وتغلب ليفربول الفائز باللقب تسع مرات في رقم قياسي على فولهام 3-2 في مجموع المباراتين وسيلتقي مع تشيلسي في النهائي على استاد ويمبلي في 25 فبراير شباط المقبل في إعادة لنهائي 2022 الذي حسمه ليفربول بركلات الترجيح.

وسجل دياز هدف ليفربول في الدقيقة 11 عندما استقبل الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الزاوية القريبة للمرمى.

وأدخل عيسى ديوب بعض السعادة على جماهير فولهام عندما أدرك التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة متقنة من لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون.

وواصل فولهام الضغط حتى صفارة النهاية في بعض الدقائق المتوترة لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.