ليفربول يحبط انتفاضة إيفرتون ويفوز عليه 2-1 في قمة مرسيسايد

أ أحبط ليفربول انتفاضة إيفرتون ليحقق فوزا صعبا 2-1 في قمة مرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد اليوم السبت ليحافظ على بدايته المثالية للموسم وصدارة الترتيب بعد خمس مباريات.

منح رايان غرافنبرخ وهوغو (أوغو) إيكيتيكي فريق المدرب أرنه سلوت تقدما رائعا لكن هدف إدريسا غاي في الشوط الثاني ضمن نهاية متوترة لأصحاب الأرض الذين فازوا الآن بجميع مبارياتهم الخمس في الدوري في بداية مشوارهم.

وضع غرافنبرخ ليفربول في المقدمة في الدقيقة العاشرة حين أرسل محمد صلاح كرة استقبلها الدولي الهولندي ببراعة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وضاعف إيكيتيكي تقدم ليفربول في الدقيقة 29 حين استلم تمريرة غرافنبرخ المتقنة قبل أن يضعها بين ساقي بيكفورد.

لكن إيفرتون حسن أداءه في المباراة، وقلص غاي الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى البعيدة.

وتراجع إيفرتون مركزا واحدا إلى السابع في الترتيب بعد خسارته الثانية هذا الموسم.

وتوترت الأعصاب في الدقائق الأخيرة من الأمسية الممتعة في ظل أمطار غزيرة إذ تمركز إيفرتون في منطقة ليفربول لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الشباك رغم محاولاته.

وسدد ليفربول 11 تسديدة مقابل تسع لإيفرتون.

ومنع جاك غريليش، المتألق منذ انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، هدفا محققا في الدقيقة 73 حين تصدى لرأسية إبراهيما كوناتي القوية بصدره.

وتوجه غريليش ومدرب إيفرتون ديفيد مويز إلى الحكام بعد صفارة النهاية للاعتراض على بعض القرارات. ونال غريليش بطاقة صفراء قبل أن يقوم بيكفورد بإبعاده.

واحتاج ليفربول إلى أهداف في اللحظات الأخيرة في انتصاراته الأربعة السابقة في الدوري إضافة إلى فوزه 3-2 في دوري أبطال أوروبا على أتليتيكو مدريد يوم الأربعاء الماضي لكنه بدأ المواجهة بقوة اليوم السبت ولم يكن بحاجة إلى السحر في وقت متأخر من المباراة.