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ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنكليزي بعد تغلبه على بيرنلي

منذ ساعة واحدة
ليفربول

ليفربول

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استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت 10 فبراير/شباط 2024، بفوزه 3-1 على ضيفه بيرنلي، بعد مواجهة شرسة مع الفريق الزائر الشجاع قبل حصوله على النقاط الثلاث.

وبدأ بيرنلي المباراة بشكل رائع لكن ليفربول تقدم في الدقيقة 31 بضربة رأس من ديوجو جوتا بعد ركلة ركنية، قبل أن يتعادل الفريق الزائر قرب الاستراحة بضربة رأس من دارا أوشيه.

وكان ليفربول أفضل كثيرا في الشوط الثاني، وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لويس دياز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من هارفي إليوت. وضمن داروين نونيز الفوز في الدقيقة 70 بضربة رأس أخرى.

ويملك ليفربول 54 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة. وظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 13 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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