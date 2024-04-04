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"ليفربول" يستعيد صدارة دوري إنجلترا بفوز متأخر على شيفيلد يونايتد

منذ 20 دقيقة
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استعاد ليفربول صدارة الترتيب في السباق المثير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أمنت تسديدة أليكسيس ماك أليستر القوية وضربة رأس متأخرة من كودي جاكبو الفوز الصعب 3-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب اليوم الخميس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة من 30 مباراة متفوقا بفارق نقطتين على أرسنال ثاني الترتيب وثلاث نقاط على حامل اللقب مانشستر سيتي وكلاهما فاز يوم الأربعاء لزيادة الضغط على ليفربول.

وبدا أن الهدف الافتتاحي الغريب الذي سجله داروين نونيز في الدقيقة 17 بعد أن أغلق المساحة أمام الحارس إيفو جربيتش وأوقف محاولته لتشتيت الكرة وحولها إلى الشباك سيفتح الباب على مصراعيه في سعي ليفربول لتحقيق الفوز الذي يحتاجه لإزاحة أرسنال من الصدارة.

لكن فريق المدرب يورجن كلوب كان بعيدا عن أفضل مستوياته وصعق شيفيلد يونايتد جمهور ملعب أنفيلد بعد وقت قليل من نهاية الاستراحة حين سجل كونور برادلي هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.

وبدا أن الفريق الضيف قادر على التماسك والخروج بنقطة صادمة قبل أن تصل كرة حائرة إلى ماك أليستر في الدقيقة 76 ليطلق تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى في الزاوية العليا.

ثم سجل جاكبو هدف ضمان النقاط الثلاث في الدقيقة 90.

ويبتعد شيفيلد يونايتد بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان ويبدو أنه قريب من العودة سريعا إلى دوري الدرجة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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