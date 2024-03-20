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ليفربول يعين مديرا رياضيا جديدا.. من هو؟

منذ 18 دقيقة
ريتشارد هيوز

ريتشارد هيوز

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أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين ريتشارد هيوز المدير الفني السابق لنادي بورنموث مديرا رياضيا جديدا اعتبارا من نهاية موسم 2023-2024 وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمرحلة ما بعد يورجن كلوب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بورنموث أن لاعب الوسط الاسكتلندي السابق (44 عاما) سيترك منصبه كمدير فني في نهاية الموسم الحالي بعد أن تولى المسؤولية في 2016.

ولعب هيوز أيضا لفترتين مع الفريق المنتمي للساحل الجنوبي بين 1998-2002 و2012-2014.

وسيحل محل يورج شمادتكه لينضم إلى مايكل إدواردز الذي عينته مجموعة فينواي المالكة لليفربول رئيسا تنفيذيا لعمليات كرة القدم الأسبوع الماضي بعد 10 سنوات ناجحة للغاية في النادي.

    المصدر :
  • رويترز

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