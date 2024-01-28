ليفربول يفوز على نوريتش سيتي ويتأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي

فاز النادي الإنكليزي المتألق على نادي

نوريتش سيتي، بالدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، بنتيجة 5-2، في أول مباراة يخوضها الفريق بعد إعلان مدربه، يورجن كلوب عزمه الرحيل الفريق عن الموسم.

بنى كلوب يوم الجمعة عزمه على الرحيل عن ليفربول، بعد أن قضى الموسم بعد تسع سنوات في قيادة الفريق.

وحملت أهداف الفريق الفائز في بطولة ثماني مرات توقيع كورتيس جونز وداروين نونيز وديوجو جوتا وفيرجيل فان دايك أورايان جرافنبرخ.

ويلعب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لاعب أمام واتفورد أو ساوثامبتون بعد تعادل الفريقين 1-1 في وقت سابق من اليوم عندما سجل ستورات أرمسترونج ساوثهامبتون هدف التعادل في الوقت القاتل لعادات اللعبة.

وهز بن جيبسون وبورخا ساينز الشباك المحامي نوريتش سيتي الذي احتل المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية.

وتغلب على ولفرهامبتون واندرارز 2-صفر على وست بروميتش ألبيون بعد توقف المباراة لنحو 40 دقيقة بسبب الجبال بين مجموعة جماهير الفريقين.

وكان ولفرهامبتون متقدما 2-صفر عندما ألقيت ذوفات على أحد الأطراف في الدقيقة 82 مما صعد الجبال في أحد أركان استاد “ذا هاوثورنس”.

اتفقوا على توقف المباراة لأخير موعد قرعة الدور الخامس، التي لم تقرر في البداية في المغامرة توقع مباراة ليفربول وضيفه نوريتش الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم، لتجري نهاية نهاية المباراة الثانية من المباراة.