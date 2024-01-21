ليفربول يقسو على بورنموث ويتقدم بفارق خمس نقاط بصدارة الدوري الإنجليزي

و سع ليفربول الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط بعد فوزه الساحق 4-صفر على بورنموث (الأحد 21-1-2024) ليعزز الفريق مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى 14 مباراة.

وشعر الفريق الزائر بالإحباط في الشوط الأول الحذر الذي أتيحت له خلاله القليل من الفرص للتسجيل لكنه استعاد عافيته في الشوط الثاني وسجل كل من داروين نونيز وديوجو جوتا هدفين.

وجعل نونيز النتيجة 1-صفر في الدقيقة 49 بعد تمريرة سلسة اخترقت دفاع بورنموث ووضع جوتا المؤثر المباراة بعيدا عن متناول أصحاب الأرض بهدفين حاسمين في الدقيقتين 70 و79.

وبرهن نونيز من أوروجواي على قوة أداء ليفربول المهيمن بهدفه الشخصي الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك ليفربول 48 نقطة من 21 مباراة، مقابل 43 نقطة لكل من مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال وأستون فيلا. ويملك سيتي مباراة مؤجلة لفريق مقارنة بفريق المدرب يورجن كلوب.

ويحتل بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.

واعترف كلوب بأنه لم يكن سعيدا بما شاهده في الشوط الأول، لكنه مكمن سعادته هو أنه حتى في غياب هداف الفريق محمد صلاح، أظهر فريقه الكثير من القوة الهجومية.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس “لم نتمتع بالمرونة الكافية في الشوط الأول ولم تكن مباراة جيدة وأخبرتهم بين الشوطين أنها ليست رائعة.

“في الشوط الثاني، قمنا بتغيير الخطة وأصبحنا فجأة أكثر سلاسة في اللعب. سجلنا الهدف وبعد ذلك بدا كل شيء يختلف. إنه لأمر رائع بالنسبة لداروين ورائع بالنسبة لديوجو”.

وشارك جاستن كلويفرت لاعب بورنموث في معظم أحداث الشوط الأول، حيث أفلت من تدخل عنيف ضد لويس دياز ثم كاد أن يصنع هدفا لأصحاب الأرض.

وقام ليفربول بتحويل نونيز إلى دور أكثر محورية بعد الاستراحة وسرعان ما أتى هذا بثماره. وارسل كورتيس جونز تمريرة طويلة إلى جوتا الذي مرر إلى نونيز من أول لمسة ولم يكن انهاء الكرة في الشباك محل شك على الإطلاق.

وجعل جوتا النتيجة 2-صفر عندما مرر كودي جاكبو الكرة له ليسجل البرتغالي مرة أخرى بلمسة رائعة أخرى بعد أن أخطأ في تسديدته الأولى بعد تمريرة من كونور برادلي، الذي شارك لأول مرة في مباراة بالدوري الممتاز، وحصل على فرصته في غياب ترينت ألكسندر-أرنولد.

وقدم جو جوميز التمريرة الحاسمة لهدف نونيز الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما يعني أن نونيز هو أول لاعب يسجل 10 أهداف ويقدم 10 تمريرات حاسمة لفريق ينتمي للدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المسابقات هذا الموسم.