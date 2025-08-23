ليفركوزن يخسر مباراته الأولى في الدوري بقيادة تن هاج

تعرض باير ليفركوزن لخسارة مفاجئة 2-1 على أرضه أمام هوفنهايم مستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت في أول مباراة يخوضها بقيادة مدربه الجديد إريك تن هاج في المسابقة.

ورغم التقدم 1-صفر، لم يقدم فريق المدرب الهولندي تن هاج الأداء المنتظر في مباراته الأولى بالدوري.

وتولى تن هاج المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو وشهد الفريق تغييرات بعد رحيل النجم فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وجوناثان تاه، وجرانيت تشاكا.

افتقر بطل الدوري الألماني لعام 2024 ووصيف بطل الموسم الماضي إلى الأفكار والدقة في الهجوم وغابت عنه الصلابة الدفاعية بعد رحيل تاه.

وأطلق تيم ليمبيرلي لاعب هوفنهايم تسديدة في القائم بعد مرور دقيقتين فقط من عمر اللقاء، لكن ليفركوزن افتتح التسجيل بضربة رأس لعبها جاريل كوانساه في الدقيقة السادسة.

لكن فيسنيك أصلاني أدرك التعادل في الدقيقة 25 بعد أن تغلب على حارس المرمى مارك فليكن وازدادت الأمور سوءا بالنسبة لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أطلق ليمبيرلي تسديدة منخفضة من على بعد 22 مترا إلى داخل الشباك.

ولم يشكل ليفركوزن خطورة كبيرة على مرمى المنافس في الشوط الثاني حتى أطلق ناثان تيلا تسديدة قوية في الشباك من الخارج في الدقيقة 78.

وكان بايرن ميونخ حامل اللقب قد استهل مشواره في المسابقة أمس الجمعة بفوز ساحق 6-صفر على رازن بال شبورت لايبزيج.