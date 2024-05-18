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"ليفركوزن" يصبح أول فريق في الدوري الألماني ينهي موسما دون هزيمة

منذ 22 دقيقة
باير ليفركوزن يواصل مسيرته في الدوري الألماني

باير ليفركوزن يواصل مسيرته في الدوري الألماني

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تفوق البطل باير ليفركوزن 2-1 على أوجسبورج في الجولة الختامية لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة ينهي موسما دون أي خسارة.

كما عزز فريق المدرب تشابي ألونسو، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب، مسيرته الأوروبية القياسية الخالية من الهزائم هذا الموسم إلى 51 مباراة.

وقطع فيكتور بونيفاس الكرة من توماس كوبيك حارس مرمى أوجسبورج ليضعها في الشباك في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف روبرت أندريخ، الذي انضم لتشكيلة ألمانيا المبدئية لبطولة أوروبا 2024، النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.

وقلص ميرت كومور لاعب أوجسبورج الفارق بعد مرور ساعة بقليل.

وأنهى ليفركوزن الموسم في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة بفارق 17 نقطة أمام شتوتجارت صاحب المركز الثاني.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو أيار الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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