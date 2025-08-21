الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
ليفركوزن يضم المدافع الفرنسي لويك باد من إشبيلية لخمس سنوات

منذ ساعتين
لويك باد

أعلن نادي باير ليفركوزن وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الموسم الماضي اليوم الخميس أنه تعاقد مع المدافع الفرنسي لويك باد من إشبيلية بعقد يمتد لخمس سنوات.

وشهد ليفركوزن، الذي يبدأ موسمه في الدوري الألماني أمام هوفنهايم يوم السبت المقبل، رحيل أكثر من ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات، بما في ذلك المدافع جوناثان تاه وفلوريان فيرتز وصانع اللعب جرانيت تشاكا.

وفاز الفريق بالدوري والكأس المحليين في عام 2024.

وقال سيمون رولفز المدير الرياضي لنادي ليفركوزن “بتعاقدنا مع لويك باد، قمنا بضم قلب دفاع شاب يتمتع بخبرة واسعة. هو معتاد على اللعب ضد مهاجمين من الطراز العالمي في الدوري الإسباني.

“لويك لاعب قوي بدنيا، وقادر على قراءة اللعب، وهو إضافة قيّمة لتعزيز دفاعنا. نحن قادرون على المنافسة على أعلى مستوى بفضل هذا الدفاع”.

وبدأ الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما مسيرته في لوهافر كما أمضى فترة إعارة قصيرة مع نوتنجهام فورست قبل أن يقضي موسمين ونصف في إسبانيا مع إشبيلية الذي فاز معه بالدوري الأوروبي في عام 2023.

    المصدر :
  • رويترز

