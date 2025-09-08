ليفركوزن يعين مدرب الدنمارك السابق هيولماند بعد إقالة تن هاج

أعلن نادي باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين تعيين المدرب السابق لمنتخب الدنمارك كاسبر هيولماند مدربا جديدا له بعقد لمدة عامين بعد إقالة إريك تن هاج.

وقاد هيولماند (53 عاما) الدنمارك إلى الدور قبل النهائي من بطولة أوروبا 2020، حيث خسر في الوقت الإضافي أمام إنجلترا، واستقال بعد الهزيمة 2-صفر أمام ألمانيا في دور 16 من بطولة أوروبا 2024، منهيا فترة دامت لأربع سنوات.

وبهذا يعود المدرب الدنماركي للدوري الألماني بعدما قاد فريق ماينتس في موسم 2014-2015.

وأُقيل تن هاج بعد مباراتين في الدوري الألماني.

وتولى المدرب الهولندي، الذي كان بعيدا عن التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر\تشرين الأول، المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو في مايو أيار، بعد رحيل الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد.