ليفركوزن يفرط في الفوز أمام بريمن ويواصل تفادي الهزائم خارج ملعبه

أهدر باير ليفركوزن تقدمه بهدفين واستقبل هدفا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليكتفي بالتعادل 3-3 مع فيردر بريمن اليوم السبت، لكنه مدد سجله الخالي من الهزائم خارج ملعبه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى 35 مباراة متتالية.

وسجل كريم كوليبالي هدفا في الوقت القاتل أهدى به فيردر بريمن نقطة التعادل في المباراة التي تقدم خلالها ليفركوزن 2-صفر و3-1.

وتعرض ليفركوزن، الذي لم يخسر أي مباراة خارج ملعبه في الموسمين الماضيين من الدوري، للهزيمة في مباراته الافتتاحية على أرضه الأسبوع الماضي، في أول ظهور لمدربه الهولندي إريك تن هاج في الدوري.

وتولى تن هاج المنصب خلفا لتشابي ألونسو، الذي قاده الفريق لثنائية الدوري والكأس المحليين عام 2024، ووسط عملية تغييرات واسعة بالفريق بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، بما في ذلك حارس المرمى لوكاس هراديكي وفلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونج وأمين عدلي وجوناثان تاه وجرانيت تشاكا.

وتقدم ليفركوزن بشكل مفاجئ في الدقيقة الخامسة عندما اعترض ناثان تيلا تمريرة ضعيفة بين لاعبي بريمن ووجه الكرة إلى باتريك شيك الذي أسكنها الشباك.

وضاعف الفريق النتيجة بتسديدة من الوافد الجديد مالك تيلمان أسكن بها الكرة في الشباك بعد ارتطامها بالقائم في الدقيقة 35، ثم قلص بريمن النتيجة بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عن طريق رومانو شميد.

وأضاف ليفركوزن هدفه الثالث في الدقيقة 64 عبر ركلة جزاء نفذها شيك ببراعة، بينما طُرد نيكلاس شتارك من صفوف بريمن لحصوله على الإنذار الثاني.

ومهد بريمن الطريق لنهاية مثيرة عندما سجل إيساك شميت هدفا في الشباك الخالية في الدقيقة 76 بعد خروج خاطئ من حارس ليفركوزن مارك فليكن.

وبعدها، نجح كوليبالي في خطف هدف التعادل لبريمن في الوقت بدل الضائع.