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ليفركوزن ينتزع كأس ألمانيا بعشرة لاعبين ويحصد الثنائية المحلية لأول مرة

منذ 46 دقيقة
باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم - رويترز

باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم - رويترز

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تغلب باير ليفركوزن بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 1-صفر على كايزرسلاوترن المنافس في دوري الدرجة الثانية اليوم السبت ليفوز بكأس ألمانيا ويحقق أول ثنائية محلية على الإطلاق.

وأهدر ليفركوزن فرصة تحقيق الثلاثية بعد خسارته 3-صفر أمام أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عندما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم بعدما حقق رقما قياسيا أوروبيا بتجنب الخسارة في 51 مباراة متتالية.

وفي الملعب الأولمبي في برلين الذي سيستضيف نهائي بطولة أوروبا 2024 في يوليو تموز المقبل، تقدم ليفركوزن بتسديدة صاروخية من جرانيت تشاكا من 20 مترا في الدقيقة 16.

وسيطر الفريق على إيقاع المباراة حتى بعد أن لعب بعشرة لاعبين عقب حصول أوديلون كوسونو على الإنذار الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

ونادرا ما هدد كايزرسلاوترن مرمى بطل الدوري بعد الاستراحة وتماسك ليفركوزن بأريحية ليتوج موسما لا ينسى بلقبه الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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